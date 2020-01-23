Володин отметил, что поправки в Конституцию «филигранно решают проблемы»

Инициированные президентом Владимиром Путиным изменения Конституции филигранно решают проблемы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» 23 января.

По его словам, заявленные правки объединят депутатский корпус. Вместе с тем, они сделают нашу страну сильнее, дополнят саму Конституцию и «живой ее организм».

«Неправильно было бы взять и повально пересматривать статьи. Основополагающие права и свободы граждан защищены», — отметил парламентарий.

Президент учел в изменениях суверенитет и социальное государство, напомнил Володин. Это дало Госдуме возможность выйти на консенсус.