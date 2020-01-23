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13:02   23 Января 2020
Россия

Володин отметил, что поправки в Конституцию «филигранно решают проблемы»

Володин отметил, что поправки в Конституцию «филигранно решают проблемы»

Инициированные президентом Владимиром Путиным изменения Конституции филигранно решают проблемы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» 23 января.

По его словам, заявленные правки объединят депутатский корпус. Вместе с тем, они сделают нашу страну сильнее, дополнят саму Конституцию и «живой ее организм».

«Неправильно было бы взять и повально пересматривать статьи. Основополагающие права и свободы граждан защищены», — отметил парламентарий.

Президент учел в изменениях суверенитет и социальное государство, напомнил Володин. Это дало Госдуме возможность выйти на консенсус. 

«Предложения президента филигранно решают проблемы», — подытожил спикер.

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Автор: Анна Манц
#госдума #путин #володин #конституция

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