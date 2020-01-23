Путин заявил, что Россия ценит усилия Израиля в сохранении памяти о Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с израильским коллегой Реувеном Ривлином заявил, что в России видят и ценят усилия еврейского государства по сохранению исторической правды о событиях Второй мировой войны.
«Для меня, для моих коллег очень важно сегодня быть в Израиле. Мы видим ваши усилия, усилия всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войне», — отметил Российский лидер.
Также Путин добавил, что необходимо всегда сохранять бдительность и не допускать никаких проявлений ксенофобии и антисемитизма, где бы и от кого бы они не исходили, чтобы не допустить повтора трагедий XX века в будущем.
Путин - президенту Израиля: Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм, но мы знаем это. Это заканчивается Освенцимом. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии pic.twitter.com/ywl8iMx8sD— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2020 г.