Путин заявил, что Россия ценит усилия Израиля в сохранении памяти о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с израильским коллегой Реувеном Ривлином заявил, что в России видят и ценят усилия еврейского государства по сохранению исторической правды о событиях Второй мировой войны.

«Для меня, для моих коллег очень важно сегодня быть в Израиле. Мы видим ваши усилия, усилия всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войне», — отметил Российский лидер.

Также Путин добавил, что необходимо всегда сохранять бдительность и не допускать никаких проявлений ксенофобии и антисемитизма, где бы и от кого бы они не исходили, чтобы не допустить повтора трагедий XX века в будущем.