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Глава поселка в ДНР пожаловалась на ежедневные обстрелы украинских силовиков

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда
Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле

Коротков и немецкое ARD не нашли доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

Коротков и немецкое ARD не нашли доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

 Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии

Турция урезает зарплату боевикам из Сирии, которые не хотят воевать на стороне ПНС Ливии
13:02   23 Января 2020
Весь мир

Путин заявил, что Россия ценит усилия Израиля в сохранении памяти о Второй мировой войне

Путин заявил, что Россия ценит усилия Израиля в сохранении памяти о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с израильским коллегой Реувеном Ривлином заявил, что в России видят и ценят усилия еврейского государства по сохранению исторической правды о событиях Второй мировой войны.

«Для меня, для моих коллег очень важно сегодня быть в Израиле. Мы видим ваши усилия, усилия всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войне», — отметил Российский лидер.

Также Путин добавил, что необходимо всегда сохранять бдительность и не допускать никаких проявлений ксенофобии и антисемитизма, где бы и от кого бы они не исходили, чтобы не допустить повтора трагедий XX века в будущем.

Путин заявил, что Россия ценит усилия Израиля в сохранении памяти о Второй мировой войне

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #израиль #весь мир #память #холокост

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