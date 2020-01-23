IKEA откроет в Москве свой самый большой магазин
Шведская компания «ИКЕА» планирует открыть в Москве третий магазин городского формата в ТРЦ «Европолис». Открытие планируется осенью 2020 года, сообщают представители компании.
Площадь третьего магазина «ИКЕА» в Москве составит 11 тысяч 800 квадратных метров. Он будет отличаться от иных магазинов шведской компании наличием пункта выдачи покупок онлайн-магазина «ИКЕА», а также складом площадью в две тысячи квадратных метров.
По предварительным прогнозам, новый магазин ежегодно будет посещаться четыре миллиона человек.
«Новые форматы уже продемонстрировали свою успешность на московском рынке, и мы рады объявить, что совсем скоро они придут и в другие города России. В этом году нас ждет еще много интересных открытий», — заявил генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.