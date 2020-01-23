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12:48   23 Января 2020
Россия

IKEA откроет в Москве свой самый большой магазин

IKEA откроет в Москве свой самый большой магазин

Шведская компания «ИКЕА» планирует открыть в Москве третий магазин городского формата в ТРЦ «Европолис». Открытие планируется осенью 2020 года, сообщают представители компании.

Площадь третьего магазина «ИКЕА» в Москве составит 11 тысяч 800 квадратных метров. Он будет отличаться от иных магазинов шведской компании наличием пункта выдачи покупок онлайн-магазина «ИКЕА», а также складом площадью в две тысячи квадратных метров.

По предварительным прогнозам, новый магазин ежегодно будет посещаться четыре миллиона человек.

«Новые форматы уже продемонстрировали свою успешность на московском рынке, и мы рады объявить, что совсем скоро они придут и в другие города России. В этом году нас ждет еще много интересных открытий», — заявил генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #магазин #икеа #трц #европолис

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