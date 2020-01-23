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12:52   23 Января 2020
Россия

Володин призвал депутатов ГД не опаздывать на обсуждение поправок в Конституцию

Володин призвал депутатов ГД не опаздывать на обсуждение поправок в Конституцию

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что второе чтение законопроекта об изменении Конституции России состоится 11 февраля. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» 23 января.

Он отметил, что всего запланированы три чтения. На данный момент концепция утверждена, далее депутаты будут обсуждать только поправки.

«Если поправок будет много, им необходимо уделять внимание. Качество и эффективность закона — наш приоритет в работе», — подчеркнул парламентарий.

Он также добавил, что при такой важной работе его коллеги должны приходить за заседания вовремя, без опозданий.

Ранее в четверг члены Госдумы единогласно одобрили в первом чтении изменение Основного закона России. С такой инициативой 15 января выступил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

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Автор: Анна Манц
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