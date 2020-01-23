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Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда
Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

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13:11   23 Января 2020
Россия

Карасев уверен, что за незаконными митингами в Москве стоят спецслужбы США

Карасев уверен, что за незаконными митингами в Москве стоят спецслужбы США

Политолог Владимир Карасев связывает несанкционированные акции протеста в Москве, прошедшие летом 2019 года, с вмешательством американских спецслужб. Об этом эксперт рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Политолог заявил, что упор в таких «митингах» делается на молодежь как на наиболее активную и эмоциональную часть общества. Он призвал власти быть менее снисходительными к «хомякам» Госдепа США и ужесточать наказание за организацию и участие в незаконных акциях протеста. Главным приоритетом он назвал защиту интересов России.

«Одно дело — когда ты просто случайно оказался в эпицентре, стал невольным свидетелем. Другое дело — когда призываешь, активно участвуешь. Организаторы незаконных митингов — провокаторы. И те, кто представляют реальную опасность, остаются, мягко говоря, с неадекватно легким наказанием», — заявил политолог.

Карасев уверен, что за незаконными митингами в Москве стоят спецслужбы США

Напомним, летом в российской столице прошли несанкционированные митинги, приуроченные к выборам в московскую Думу. Организаторами протестных акций выступили блогер Алексей Навальный и сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией», экс-кандидатка в парламентарии Мосгордумы Любовь Соболь. Суд постановил вынести обоим наказание в виде многомиллионных штрафов.

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Автор: Тимофей Булочкин
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