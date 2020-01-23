ФБК потратил 3,6 миллиона рублей на фиктивные опросы
Социологическая служба так называемого ФБК (признан иноагентом) за два года отмыла 3,6 миллионов рублей. Деньги шли на счета второй жены Леонида Волкова, Анны Бирюково. Схему отмывания опубликовал канал Фонд Бабла с коррупцией.
Малозаметный социологический отдел состоит всего из одного работника — Анны Бирюковой, — и функционирует лишь несколько месяцев в году. Однако на его содержание уходят миллионы. Так, в 2018 году расходы на соцопросы увеличились в 2,5 раза — с 1 052 947 рублей до 2 601 066 рублей.
Nation News не исключает, что россияне регулярно «донатят» на личные траты жены Волкова, который и так балует супругу сотнями тысяч рублей с биткоин-кошельков ФБК.
За 2017 год было проведено два соцопроса весной — одно по расследованию фонда, другое по реновации. Оба длились меньше двух месяцев. В 2018 году соцслужба провела три исследования, которые заняли в сумме около пяти месяцев.
В отчете фонда указано, что в 2018 году были совершены десятки тысяч звонков, но месяцы их проведения не совпадают по времени с опросами. Достоверных сведений о целях и адресатах звонков нет.
Помимо Бирюковой, никто из работников соцслужбы на сайте ФБК не указан. Издание отмечает, что в четвертом квартале 2017 года финансирование было приостановлено. В это время супруга Волкова находилась в декретном отпуске.
Это не первая схема, разработанная руководством ФБК и лично Волковым. Закрытый по требованию Минюста фонд «Пятое время года», финансировавший «предвыборную кампанию» Алексея Навального, отмыл около 76 миллионов рублей.