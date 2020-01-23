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Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда

Путин открыл в Иерусалиме мемориал героям блокады Ленинграда
Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек за 19 лет

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13:11   23 Января 2020
Россия

Путин пообещал, что позиция Нетаньяху по делу Иссахар будет учтена

Путин пообещал, что позиция Нетаньяху по делу Иссахар будет учтена

Российский лидер Владимир Путин заявил, что позиция председателя израильского правительства Биньямина Нетаньяху по делу осужденной в России Наамы Иссахар известна и будет учтена. Об этом в четверг, 23 января, сообщает РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что президент России встретился с матерью Иссахар. Путин отметил, что женщина очень переживала за дочь и заверил, что все будет хорошо.

«Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что сегодня Иссахар посетит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 

Ранее суд в Москве подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, которая получила 7,5 лет лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушку задержали 9 апреля в аэропорту Шереметьево. У нее были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Израильтянка призналась, что перевозила гашиш в личных целях, без умысла контрабанды. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #израиль #нетаньяху #общество

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