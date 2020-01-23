Путин пообещал, что позиция Нетаньяху по делу Иссахар будет учтена

Российский лидер Владимир Путин заявил, что позиция председателя израильского правительства Биньямина Нетаньяху по делу осужденной в России Наамы Иссахар известна и будет учтена. Об этом в четверг, 23 января, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России встретился с матерью Иссахар. Путин отметил, что женщина очень переживала за дочь и заверил, что все будет хорошо.

«Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что сегодня Иссахар посетит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ранее суд в Москве подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, которая получила 7,5 лет лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушку задержали 9 апреля в аэропорту Шереметьево. У нее были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Израильтянка призналась, что перевозила гашиш в личных целях, без умысла контрабанды.