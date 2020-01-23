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12:36   23 Января 2020
Весь мир

Водное и автобусное сообщение с Уханем приостановили из-за пневмонии

Водное и автобусное сообщение с Уханем приостановили из-за пневмонии

Автобусное и водное сообщение с китайским городом Ухань приостановлено из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Министерство транспорта КНР.

По сообщениям ведомства, транспортным управлениям провинций и автономных районов Китая предписано приостановить автобусные и водные рейсы в Ухань. В настоящий момент население города составляет 11 миллионов человек.

Также приостановлено транспортное сообщение остановлено с Хуанганом. Информационный портал «SINA» заявил о приостановке работы железнодорожного вокзала в городе Эчжоу в провинции Хубэй.

«23 января 2020 года с 11:20 (06:20 по Москве) приостановлена работа городской железнодорожной станции в городе Эчжоу», — говорится в сообщении «SINA».

В четверг, 23 января, был введен временный запрет для жителей города Ухань покидать город. Причиной стала вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

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Автор: Роман Самойлов
#вирус #китай #карантин #пневмония #вспышка

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