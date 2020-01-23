Володин заявил, что в Госдуме сложился консенсус по поправкам в Конституцию

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал единогласное одобрение изменений Основного закона России в первом чтении. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» из здания нижней палаты парламента 23 января.

Он напомнил, что предстоит второе чтение законопроекта, на котором можно будет дополнить имеющиеся инициативы.

«Вы обратили внимание на то, что консенсус сложился по поправкам президента. Это впервые, что по такому вопросу мы смогли услышать друг друга», — добавил депутат.

Он выразил надежду, что россияне также поддержат правки, как только решение будет принято и вынесено на общественное голосование. Выдвинутые президентом Владимиром Путиным предложения «отражают интересы всех», уверен парламентарий.