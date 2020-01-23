Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Дума может рассмотреть президентский законопроект о поправке к Конституции во втором чтении 11 февраля.

«Нам крайне важно с вами продолжить работу в рамках комитетов, фракций с тем, чтобы выйти в соответствии с предлагаемым решением на 11 февраля для рассмотрения во втором чтении», — заявил Володин, цитирует RT.

Напомним, 23 января Госдума приняла президентский законопроект о поправке к Конституции РФ в первом чтении: парламентарии единогласно одобрили правки. 21 января Володин также заверил, что Дума намерена выстроить эффективную работу с новым составом правительства РФ.

Ранее Володин назвал фейком материал издания Bloomberg о якобы изменениях в российском избирательном законодательстве и досрочных выборах в Госдуму, а также раскритиковал российские медиа, растиражировавшие фейк-ньюс.