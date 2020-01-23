Госдума приняла закон о введении в Совбезе РФ должности зампредседателя

Госдума принял законопроект о создании в Совете безопасности РФ новой должности — заместитель председателя. Решение принято на заседании в четверг, 23 января.

Документ внес на рассмотрение нижней палаты парламента президент РФ Владимир Путин после ухода правительства в отставку. Об отставке кабмина заявил бывший премьер Дмитрий Медведев 15 января, после послания главы государства Федеральному Собранию.

Путин указом от 16 января ввел новую должность — зампредседателя Совбеза и назначил на этот пост Медведева. Изменения должны быть внесены и в Федеральный закон «О безопасности».