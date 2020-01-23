Онищенко заверил, что изготовить вакцину от коронавируса будет несложно

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил, почему россиянам не стоит паниковать из-за нового коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае. Об этом в четверг, 23 января, сообщает РИА Новости.

«Паниковать я бы вас не призывал. Этого делать не надо. Двенадцатимиллионный город, запредельная скученность… <…> Тут нарастание идет на сотню случаев в этом огромном городе и в целом в стране», — заявил Онищенко.

Однако он отметил, что «следует отдать должное» — жители Китая разнесли вирус по 25-ти провинциям, в том числе в самые крупные города — Пекин, Шанхай и другие. Онищенко подчеркнул, что медицина «эту тему знает», а особенности лечения уже проясняются.

По его словам, изготовить вакцину для лечения болезни или профилактики несложно. Трудно понять, кого именно следует прививать, добавил первый зампред комитета ГД.