Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»

Российский президент Владимир Путин пообщался с матерью гражданки Израиля Наамы Иссахар Яффу, которая в России была осуждена на 7,5 лет колонии за контрабанду наркотиков, заверив женщину, что «все будет хорошо».

Об этом он сам рассказал по окончании встречи с матерью девушки в Иерусалиме.

«Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи (…) Все это безусловно будет учтено при принятии этого окончательного решения», — отметил российский лидер.

Также Путин добавил, что ему уже известна позиция по этому вопросу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и что эта позиция будет учтена. По словам Путина, в четверг уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова встретится с Наамой.