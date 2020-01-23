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 Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»

Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»
12:51   23 Января 2020
Весь мир

Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»

Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»

Российский президент Владимир Путин пообщался с матерью гражданки Израиля Наамы Иссахар Яффу, которая в России была осуждена на 7,5 лет колонии за контрабанду наркотиков, заверив женщину, что «все будет хорошо».

Об этом он сам рассказал по окончании встречи с матерью девушки в Иерусалиме.

«Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи (…) Все это безусловно будет учтено при принятии этого окончательного решения», — отметил российский лидер.

Также Путин добавил, что ему уже известна позиция по этому вопросу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и что эта позиция будет учтена. По словам Путина, в четверг уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова встретится с Наамой.

«Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и еще раз хочу повторить — все будет хорошо», — подчеркнул президент России.

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Автор: Александр Люблинский
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