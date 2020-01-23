Украина отдает свои железные дороги под контроль Германии на 10 лет

Киев принял решение отдать АО «Укрзализныця» оператору железных дорог Германии «Deutsche Bahn AG» на срок в 10 лет. Об этом сообщил в ходе «Украинского завтрака» в швейцарском Давосе премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», — заявил Гончарук.

Украинский премьер отметил, что несмотря на необходимость согласования необходимых документов и аспектов, «политическое решение» уже принято. Документ будет подписан с немецким ведомством в начале февраля, добавил Гончарук.

Ранее национальный оператор железных дорог Германии «Deutsche Bahn AG» и Министерство инфраструктуры Украины подписали в Давосе меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в области транспорта. Гончарук заявил, что стране необходима такая помощь для реализации логистического потенциала и улучшении ситуации с железными дорогами.