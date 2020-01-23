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12:14   23 Января 2020
Ближнее зарубежье

Украина отдает свои железные дороги под контроль Германии на 10 лет

Украина отдает свои железные дороги под контроль Германии на 10 лет

Киев принял решение отдать АО «Укрзализныця» оператору железных дорог Германии «Deutsche Bahn AG» на срок в 10 лет. Об этом сообщил в ходе «Украинского завтрака» в швейцарском Давосе премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», — заявил Гончарук.

Украинский премьер отметил, что несмотря на необходимость согласования необходимых документов и аспектов, «политическое решение» уже принято. Документ будет подписан с немецким ведомством в начале февраля, добавил Гончарук.

Ранее национальный оператор железных дорог Германии «Deutsche Bahn AG» и Министерство инфраструктуры Украины подписали в Давосе меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в области транспорта. Гончарук заявил, что стране необходима такая помощь для реализации логистического потенциала и улучшении ситуации с железными дорогами.

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Автор: Роман Самойлов
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