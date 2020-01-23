Двое детей погибли в Германии в результате ДТП со школьным автобусом

Школьный автобус скатился с дороги и рухнул со склона в федеральной земле Тюрингия в ФРГ, в результате чего погибли как минимум два ребенка и еще несколько детей получили травмы разной степени тяжести.

О трагедии в четверг сообщает местное телевидение, отмечая, что утром на шоссе, где произошло смертельное ДТП со школьным автобусом, была гололедица.

По предварительной информации местной полиции, в автобусе находились как минимум 20 детей. Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.