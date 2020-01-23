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12:15   23 Января 2020
Россия

В Сбербанке рассказали о печальных последствиях цифрового аутизма

В Сбербанке рассказали о печальных последствиях цифрового аутизма

Научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов рассказал об эпидемии цифрового аутизма. Об этом в четверг, 23 января, сообщает РИА Новости. 

По словам Курпатова, люди перестали общаться друг с другом. Еще в 2007 году, когда появился первый iPhone, экранное время человека составляло более восьми часов в день, тогда как на общение лицом к лицу тратилось менее двух часов. Он подчеркнул, что печальная тенденция только усиливается. 

«В результате то, что мы имеем сейчас, — это, по сути дела, эпидемия цифрового аутизма», — заявил он на Деловом завтраке Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Врач-психотерапевт объяснил, что цифровым аутизмом называется состояние, при котором взрослые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом и не интересуются внутренним миром другого человека.

Курпатов предупредил, что от новой эпидемии страдает психика человека. Так, если время, проведенное за телефоном, составляет более трех часов в день, у людей резко возрастают показатели депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей. Социальные сети в этом смысле действуют болезненно, резюмировал специалист. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #сбербанк #общество #весь мир

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