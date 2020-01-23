Россия готова защитить граждан от воздействия спецслужб США через Facebook и Twitter

России следует обезопасить своих граждан от негативного влияния западных интернет-ресурсов, таких, как Twitter и Facebook. Эксперты считают, что стране стоит «навести порядок» в интернет-сфере, сообщает информационный портал «Ньюинформ».

Ранее Роскомнадзор направил в адрес компаний Twitter и Facebook запросы на предоставление информации о локализации без персональных данных российских пользователей. В ведомстве ожидают запрошенные данные. В апреле 2019 года указанные интернет-ресурсы были оштрафованы за отказ предоставить персональную информацию россиян.

Западные социальные сети, функционирующие на территории страны, должны следовать российскому законодательству, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ни в одной стране мира этого бы не потерпели. Мы знаем, как себя ведет Facebook, который блокирует информацию, подаваемую с нашей позиции, и в то же время проталкивает информацию, враждебную нашей стране. Именно поэтому я думаю, что эта история будет продолжаться», — отметил политик.

Ни для кого уже не тайна, что Facebook неоднократно «сливал» личную информацию своих пользователей. В отношении свободы слова западная социальная сеть демонстрирует двойные стандарты. В связи с этим многие эксперты полагают, что Facebook находится под контролем западных спецслужб.

Джабаров уверен, что Россия сможет обезопасить своих граждан от вмешательства Запада во внутренние дела страны.

«Ужесточение мер в отношении американских социальных сетей, которые нарушают российское законодательство, должны прорабатывать компетентные структуры. Надо продумать, чтобы все было грамотно сделано и не навредило российским гражданам», — заключил сенатор.

Напомним, что летом 2019 года многие интернет-ресурсы в открытую нарушали закон о выборах, транслируя политическую рекламу и вмешиваясь в выборный процесс. В число «сомнительных» платформ попали YouTube, Facebook и Google.