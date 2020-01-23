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 Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»

Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»
12:14   23 Января 2020
Россия

Москалькова посетит осужденную за наркотики израильтянку Иссахар

Москалькова посетит осужденную за наркотики израильтянку Иссахар

Осужденную в России за перевозку наркотических веществ гражданку Израиля Нааму Иссахар посетит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы поедем сегодня ее посещать», — заявили в пресс-службе омбудсмена, цитируют РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время своего сегодняшнего визита в Израиль встретится с матерью Иссахар вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. 

Напомним, Иссахар получила 7,5 лет лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. 9 апреля девушка провозила в своем рюкзаке около 10 грамм гашиша из Индии в Израиль с транзитом в Москве: ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Осужденная заявила, что перевозила наркотики для личного употребления и без умысла контрабанды. Адвокаты девушки пытаются обжаловать приговор российского суда в ЕСПЧ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #израиль #новости #общество

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