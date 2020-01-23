Депутаты Госдумы проголосовали за изменение Конституции России

В Государственной думе состоялось голосование по поправкам в Основной закон России, сообщает корреспондент «Политики сегодня» из здания парламента 23 января.

Парламентарии единогласно одобрили правки в первом чтении.

Напомним, что поправки оформили в законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Президент России Владимир Путин внес его на рассмотрение в ГД 20 января. С документом также ознакомился комитет по госстроительсву и законодательству.

Проект закона предлагает внести изменения в 22 статьи пяти глав Конституции — с третьей по восьмую. Стоит отметить, что правки не затрагивают фундаментальных положений закона. Они касаются социальной сферы, а также меняют требование к президенту и госслужащим.