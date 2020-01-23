Поступил в продажу парашют «Шанс» для спасения из высотных зданий

Парашютная система «Шанс» разработки холдинга «Технодинамика» выходит на рынок. Парашют предназначен для спасения людей из высотных зданий в случае чрезвычайных ситуаций.

Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) разработал новейшую парашютную систему «Шанс», предназначенную для спасения людей из высотных зданий в случае пожара или иных чрезвычайных ситуаций. Парашют позволяет десантироваться с высоты от 33 метров – это высота стандартного девятиэтажного дома.

«Шанс» имеет три купола, которые удерживают заданную скорость приземления, а также систему стабилизации тела. Благодаря ей парашютом сможет воспользоваться даже человек, который никогда не имел опыт десантирования. В парашютную систему встроены инновационные решения, не позволяющие куполам складываться при контакте со зданием.

«Ее ключевая особенность — возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают. Для использования «Шанса» не нужна специальная подготовка — парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно», — заявил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

По словам разработчиков, парашютная система на данный момент не имеет аналогов в мире. «Шанс» создан специально для больших городов с высотной застройкой, в которой возникают затруднения с эвакуацией в случае чрезвычайной ситуации.