Скабеева прокомментировала предложение Водонаевой оштрафовать ее

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева ответила на предложение Алены Водонаевой оштрафовать ее. Об этом в четверг, 23 января, телеведущая написала у себя в Telegram-канале.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Водонаеву бесстыдницей и предложил оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за высказывание о нищих россиянах и «быдле». В ответ модель призвала спикера начать «со своих рядов», а также «заплатить за слова» Ольгу Скабееву, Виталия Милонова и Ивана Охлобыстина.

«Кажется, после угрозы быть оштрафованной поняла, что все серьезно, и ищет себе компанию; но нет, Алена, выкручивайтесь сами!», — написала Скабеева в Telegram.

Российская журналистка также попросила коллег не звонить ей, объяснив это тем, что не является «специалистом по Алене Водонаевой».

Скандал между бывшей участницей «Дом-2» и российскими депутатами разгорелся после поста Алены в Instagram, в котором модель раскритиковала введение материнского капитала на первого ребенка. Она отметила, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки» начнут рожать детей ради денег.

После обрушившейся критики Водонаева заявила, что люди концентрируют внимание на слове «быдло», искажая слова и отвлекая от главной мысли.