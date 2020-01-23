Боевики в идлибской зоне деэскалации захватили два населенных пункта
Два населенных пункта в идлибской зоне деэскалации в Сирии были захвачены боевиками, которым удалось вклиниться в линию обороны сирийских правительственных войск.
О произошедшем в четверг сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), отмечая, что подразделения сирийской армии были вынуждены оставить свои позиции в юго-восточной части идлибской зоны деэскалации в результате наступления боевиков, предпринятого 22 января.
«К 7.00 боевикам на данном направлении удалось вклиниться в оборону правительственных войск глубину до 1,2 километра и до 3,5 километра по фронту. Захвачено два населенных пункта Хуайн-Эль-Шааф и Самка», — говорится в сообщении ЦПВС.