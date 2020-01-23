Боевики в идлибской зоне деэскалации захватили два населенных пункта

Два населенных пункта в идлибской зоне деэскалации в Сирии были захвачены боевиками, которым удалось вклиниться в линию обороны сирийских правительственных войск.

О произошедшем в четверг сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), отмечая, что подразделения сирийской армии были вынуждены оставить свои позиции в юго-восточной части идлибской зоны деэскалации в результате наступления боевиков, предпринятого 22 января.