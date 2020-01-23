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11:59   23 Января 2020
Весь мир

Боевики в идлибской зоне деэскалации захватили два населенных пункта

Боевики в идлибской зоне деэскалации захватили два населенных пункта

Два населенных пункта в идлибской зоне деэскалации в Сирии были захвачены боевиками, которым удалось вклиниться в линию обороны сирийских правительственных войск.

О произошедшем в четверг сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), отмечая, что подразделения сирийской армии были вынуждены оставить свои позиции в юго-восточной части идлибской зоны деэскалации в результате наступления боевиков, предпринятого 22 января.

«К 7.00 боевикам на данном направлении удалось вклиниться в оборону правительственных войск глубину до 1,2 километра и до 3,5 километра по фронту. Захвачено два населенных пункта Хуайн-Эль-Шааф и Самка», — говорится в сообщении ЦПВС.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #идлиб #наступление #боевики #террористы #сирийская армия #весь мир

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