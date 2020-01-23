Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума приняла законопроект о праве детей на жилье после развода родителей

Госдума приняла законопроект о праве детей на жилье после развода родителей

 Володин отметил, что поправки в Конституцию «филигранно решают проблемы»

Володин отметил, что поправки в Конституцию «филигранно решают проблемы»
Украина отдает свои железные дороги под контроль Германии на 10 лет

Украина отдает свои железные дороги под контроль Германии на 10 лет

 Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым
Путин заявил, что Россия ценит усилия Израиля в сохранении памяти о Второй мировой войне

Путин заявил, что Россия ценит усилия Израиля в сохранении памяти о Второй мировой войне

 Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»

Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»
Госдума приняла законопроект о праве детей на жилье после развода родителей

Госдума приняла законопроект о праве детей на жилье после развода родителей

 Володин отметил, что поправки в Конституцию «филигранно решают проблемы»

Володин отметил, что поправки в Конституцию «филигранно решают проблемы»
Украина отдает свои железные дороги под контроль Германии на 10 лет

Украина отдает свои железные дороги под контроль Германии на 10 лет

 Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым
Путин заявил, что Россия ценит усилия Израиля в сохранении памяти о Второй мировой войне

Путин заявил, что Россия ценит усилия Израиля в сохранении памяти о Второй мировой войне

 Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»

Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»
11:34   23 Января 2020
Весь мир

Путин проводит переговоры с Нетаньяху в Иерусалиме

Путин проводит переговоры с Нетаньяху в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводят в Иерусалиме переговоры, куда российский лидер прибыл в четверг, 23 января с однодневным визитом.

Как сообщалось ранее, президент РФ в Иерусалиме примет участие в открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти», а также станет главным гостем на форуме «Сохраняем память о Холокосте», приуроченном к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим.

«У нас у всех большая миссия сегодня вспомнить о жертвах холокоста», — заявил Путин перед началом переговоров.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, встретив Владимира Путина в аэропорту, лично поблагодарил его за освобождение Освенцима (Аушвица) силами Красной армии.

«Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства еврейского государства.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #переговоры #политика #израиль #визит #нетаньяху #весь мир #холокост #иерусалим

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...