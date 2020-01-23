Путин проводит переговоры с Нетаньяху в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводят в Иерусалиме переговоры, куда российский лидер прибыл в четверг, 23 января с однодневным визитом.

Как сообщалось ранее, президент РФ в Иерусалиме примет участие в открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти», а также станет главным гостем на форуме «Сохраняем память о Холокосте», приуроченном к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим.

«У нас у всех большая миссия сегодня вспомнить о жертвах холокоста», — заявил Путин перед началом переговоров.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, встретив Владимира Путина в аэропорту, лично поблагодарил его за освобождение Освенцима (Аушвица) силами Красной армии.

«Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства еврейского государства.