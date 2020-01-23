Около 50 боевиков попытались атаковать позиции сирийских правительственных войск в Алеппо: это первая попытка наступления террористов со времен освобождения города.

Ранее незаконные вооруженные формирования обстреливали пригороды Алеппо — населенный пункт Захра, микрорайоны Дждейда, Рашидин и другие. Обстрелы велись с юго-западных окраин Алеппо, но сирийская армия открывала ответный артиллерийский огонь и отражала атаки.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщал, что с 16 января под террористическими обстрелами погибли 28 мирных жителей, еще не менее 56 человек были ранены. Боевики запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* неоднократно пытались спровоцировать эскалацию, несмотря на действующий в регионе режим перемирия, чтобы мобилизовать боевиков в Идлибской зоне деэскалации для атаки правительственных сил.

*признана судом террористической и запрещена на территории РФ.