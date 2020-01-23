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11:40   23 Января 2020
Весь мир

Боевики впервые атаковали Алеппо после освобождения города армией САР

Боевики впервые атаковали Алеппо после освобождения города армией САР

Около 50 боевиков попытались атаковать позиции сирийских правительственных войск в Алеппо: это первая попытка наступления террористов со времен освобождения города.

Ранее незаконные вооруженные формирования обстреливали пригороды Алеппо — населенный пункт Захра, микрорайоны Дждейда, Рашидин и другие. Обстрелы велись с юго-западных окраин Алеппо, но сирийская армия открывала ответный артиллерийский огонь и отражала атаки.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщал, что с 16 января под террористическими обстрелами погибли 28 мирных жителей, еще не менее 56 человек были ранены. Боевики запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* неоднократно пытались спровоцировать эскалацию, несмотря на действующий в регионе режим перемирия, чтобы мобилизовать боевиков в Идлибской зоне деэскалации для атаки правительственных сил.

*признана судом террористической и запрещена на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #политика #новости #общество #весь мир

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