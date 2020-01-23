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Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

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 Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии

Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии
11:20   23 Января 2020
Весь мир

Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии

Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии

Ученые и медики Китая разработали успешный метод лечения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Метод заключается в насыщение крови кислородом, сообщает информационный портал «Sina».

Метод экстракорпоральной оксигенации был успешно опробован в Ухане. Благодаря ему врачам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. Сейчас состояние пациента улучшается. По сообщениям информационного портала, мужчину могут скоро выпустить из карантина.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане.

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Автор: Роман Самойлов
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