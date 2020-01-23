США угрожают убийством новому иранскому командующему КСИР

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что нового командующего иранского Корпуса стражей исламской революции Эсмаила Каани может постигнуть судьба убитого генерала Касема Сулеймани.

«Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба», — заявил спецпредставитель Штатов по Ирану Брайан Хук в интервью Asharq Al-Awsat.

Хук сослался на слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что «любая атака на американцев или интересы США» получит ответ. По словам Хука, именно такой ответ и продемонстрировали Штаты убийством иранского генерала.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что лично курировал убийство Сулеймани и поминутно следил за происходящим. Все мировое сообщество осудило американские власти за убийство иранского генерала, но Минюст США считает «устранение» Сулеймани легитимным.