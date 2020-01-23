Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что невозможно сделать Россию парламентской республикой. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» с заседания в нижней палате парламента 23 января.

«Парламентская республика может и хороша, но только в маленьких теплых упакованных странах Европы. В нашей стране она невозможна», — уверен парламентарий.

Что касается поправок в Конституцию РФ, то ЛПДР готова поддержать все изменения. Он поприветствовал инициативу, согласно которой президент России сможет избираться лишь на два срока.

«Мы хотели бы переименовать должность руководителя государства. Это нас унижает. Что русского слова нет?», — добавил Жириновский.

Помимо этого, он предложил издать закон, согласно которому одна партия не сможет занимать более 40 процентов в нижней палате парламента.

«Нельзя, чтобы одна партия имела абсолютное большинство [мест]. Нет такого во всем мире! Не хотите в Конституцию, давайте закон», — заявил депутат.

Также, по его мнению, не стоит использовать в Основном законе слово «запрет». В частности, это касается запрета на государственную идеологию. Как указал Жириновский, это положение необходимо убрать, но при этом не надо ее вводить. Центральный банк, по словам депутата, важно подчинить Государственной думе.