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11:34   23 Января 2020
Россия

Вор картины сломал ногу, убегая от полиции в Петербурге

Вор картины сломал ногу, убегая от полиции в Петербурге

Правоохранители поймали вора, который попытался украсть картину с выставки, но упал и сломал ногу. Случай произошел в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 23 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина попытался похитить картину на «Вернисаже свободных художников», который расположен в центре города на Невском проспекте. Злоумышленник толкнул автора картины «Золотая осень» и схватил полотно со стенда. Однако он не смог удержаться на ногах.

Прибившие на место сотрудники полиции увидели, что несостоявшийся вор сломал себе ногу. Ему оказали медицинскую помощь, а затем отправили в полицию.

Выяснилось, что грабитель родом из Иркутской области, ему 28 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело. Стоимость украденного полотна составила 25 тысяч рублей.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #общество #кража

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