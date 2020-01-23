Правоохранители поймали вора, который попытался украсть картину с выставки, но упал и сломал ногу. Случай произошел в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 23 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина попытался похитить картину на «Вернисаже свободных художников», который расположен в центре города на Невском проспекте. Злоумышленник толкнул автора картины «Золотая осень» и схватил полотно со стенда. Однако он не смог удержаться на ногах.

Прибившие на место сотрудники полиции увидели, что несостоявшийся вор сломал себе ногу. Ему оказали медицинскую помощь, а затем отправили в полицию.

Выяснилось, что грабитель родом из Иркутской области, ему 28 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело. Стоимость украденного полотна составила 25 тысяч рублей.