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11:12   23 Января 2020
Россия

Комик Долгополов покинул Россию после запроса МВД

Комик Долгополов покинул Россию после запроса МВД

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию после того, как полиция направила запрос на проверку его выступлений. Адвокат комика Леонид Соловьев заявил, что Долгополов беспрепятственно пересек границу, сообщает телеканал «360».

История началась после того, как житель Орехово-Зуево написал заявление в прокуратуру с требованием провести проверку выступления молодого комика. По его мнению, один из «стендапов» Долгополова оскорбляет чувства верующих.

По словам Леонида Соловьева, эта ситуация так сильно повлияла на Долгополова, что он принял решение покинуть страну. Адвокат отметил опасения комика по поводу того, что его не пропустят на границе. Однако, никаких препятствий при прохождении границы не возникло.

«По нашим ощущениям, оно (обращение) на стадии разогрева. Ничего ему еще официально не предъявляется, в связи с чем, скорее всего, он спокойно прошел погранконтроль. Что будет дальше, пока мы не знаем», — прокомментировал Леонидов ситуацию вокруг обращения в прокуратуру.

После того, как Долгополов узнал о написанном заявлении, он записал видеоролик с обращением. По его словам, за него «плотненько решило взяться правительство».

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Автор: Роман Самойлов
#россия #прокуратура #проверка #заявление #комик

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