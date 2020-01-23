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11:14   23 Января 2020
Весь мир

Военные РФ устроили очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

Военные РФ устроили очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

Российские военнослужащие устроили очередную гуманитарную акцию в населенном пункте Джебаб в провинции Деръа на юге Сирии.  В ней также участвовал общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

Об этом сообщает ФАН в четверг, 23 января. Отмечается, что местные жители получили продовольственные наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем.

Военнослужащие подарили школьниками канцелярские принадлежности. Кроме того, военные врачи оказали жителям квалифицированную медпомощь. Безопасность акции обеспечивала военная полиция РФ.

Военные РФ устроили очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа

Местный житель Хасан Риаби рассказал, что в Джебабе прекрасно помнят поддержку и помощь со стороны России в первые месяцы перехода провинции под контроль правительственных сил в 2018 году.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия

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