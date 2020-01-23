Жители сирийской провинции Даръа поблагодарили российских военных за помощь

Российские военнослужащие доставили жителями сирийской деревни Эш-Шакрахия в провинции Даръа гуманитарную помощь. Об этом в четверг, 23 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Местные жители радостно встретили колонну автомобилей с российскими военными, передает агентство. В гуманитарной акции также участвовали члены общественного фонда имени героя России Ахмата Кадырова.

Акция проводилась на территории местной школы. Российских военнослужащих вышли встречать школьники. Взрослым выдали продовольственные наборы, а учащимся — рюкзаки для книг и тетрадей.

Порядок и безопасность гуманитарной акции обеспечивали подразделения российской военной полиции, сообщает агентство. В конце мероприятия местные жители поблагодарили российскую сторону за помощь в трудное для них время.

Россия не впервые оказывает помощь сирийцам. Наши военные регулярно привозят местным жителям еду, лекарства, воду, теплую одежду, а школьникам — необходимые для учебы принадлежности.