Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

 Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

 Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии

Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии
Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

 Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

 Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии

Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии
11:07   23 Января 2020
Россия

Жители сирийской провинции Даръа поблагодарили российских военных за помощь

Жители сирийской провинции Даръа поблагодарили российских военных за помощь

Российские военнослужащие доставили жителями сирийской деревни Эш-Шакрахия в провинции Даръа гуманитарную помощь. Об этом в четверг, 23 января, сообщает Федеральное агентство новостей

Местные жители радостно встретили колонну автомобилей с российскими военными, передает агентство. В гуманитарной акции также участвовали члены общественного фонда имени героя России Ахмата Кадырова. 

Акция проводилась на территории местной школы. Российских военнослужащих вышли встречать школьники. Взрослым выдали продовольственные наборы, а учащимся — рюкзаки для книг и тетрадей. 

Порядок и безопасность гуманитарной акции обеспечивали подразделения российской военной полиции, сообщает агентство. В конце мероприятия местные жители поблагодарили российскую сторону за помощь в трудное для них время.

Россия не впервые оказывает помощь сирийцам. Наши военные регулярно привозят местным жителям еду, лекарства, воду, теплую одежду, а школьникам — необходимые для учебы принадлежности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество #гуманитарная помощь #гуманитарная акция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...