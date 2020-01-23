Глава МИД Израиля поблагодарил РФ за победу Красной армии над нацизмом

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил президенту России Владимиру Путину, что хочет лично поблагодарить за подвиг Красной армии, освободившей Аушвиц и одержавшей победу над нацистами. Об этом сообщает RT.

Сегодня российский лидер на один день посетил Израиль для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения узников концлагерей Освенцима. Путин примет участие в форуме сохранения памяти о Холокосте и прибудет на открытие иерусалимского памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Также у главы РФ запланированы встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что жители и защитники блокадного Ленинграда, проживающие в Израиле, получат медали к 75-летию Победы в Великой отечественной войне.