После того, как путем прямых вмешательств во внутренние дела государства, США удалось привести к распаду СССР, они решили заняться санкциями и информационными атаками, чтобы ослабить Россию. Такую точку зрения в своем интервью ФБА «Экономика Сегодня» высказал эксперт Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Американский журналист Тед Ролл в своей статье в «CounterPunch» пишет о том, что США приложили немалые силы, чтобы привести к распаду СССР. Вашингтон напрямую вмешивался во внутренние дела государства и мешал развитию Советского Союза. Ролл приводит ряд фактов, который подтверждают эту точку зрения. Первое подобное вмешательство датируется аж 1917 годом, когда Вашингтон отправил в страну тысячи своих солдат.

С самых первых дней формирования СССР американцы открыто вмешивались дела Союзов, это уже ни для кого не секрет, считает политолог Владимир Шаповалов.

«Были интервенции, заговоры, попытки нападения и провокации, мощные информационные кампании. Максимально усилили эту «работу» в Вашингтоне в период холодной войны. В конечном итоге СССР распался под влиянием внешних и внутренних факторов, и колоссальную роль в этом сыграли опять же Соединенные Штаты своей подрывной работой», — сообщил Шаповалов.

После того, как Вашингтон добился своих целей с Советским Союзом, он не прекратил попытки расколоть мощное государство. США «подогнали» методы информационной войны под современные реалии. Шаповалов заявил, что уровень вмешательства в дела России в 1960-м году был беспрецедентным. Информационные атаки и антироссийская пропаганда продолжается и по сей день, однако, Россия научилась на примере СССР противостоять этому давлению.

Журналист Тед Ролл обращает внимание на то, что 40-й президент США Рональд Рейган лично одобрил операцию ЦРУ по подрыву газопровода в Сибири. По плану операции, Запад позволял России создать систему управлению газопроводами, а в момент триумфа Москвы устроивал взрыв на газопроводе. Вашингтон не остановил даже тот факт, что подобные действия могли привести к ужасной экологической катастрофе.

В 1960-м году в советском воздушном пространстве был сбит самолет американского шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Ролл называет это актом войны со стороны Вашингтона. По его мнению, Соединенные Штаты так сильно жаждут мирового господства, что сама мысль о сильной России рушит все их планы.

«Уже с начала «нулевых» годов российское руководство осознало опасность политики США, направленной на подрыв суверенитета и ослабление нашей страны. Но и защитная реакция Москвы выбила из рук Вашингтона многие инструменты влияния, которыми он манипулировал в 1990-е. Потому против РФ введены оставшиеся», — Шаповалов говорит об информационных кампаниях и санкциях.

Информационные «вбросы» со стороны Запада помогаю формировать вокруг России образ интервента и угрозы мировой безопасности. Санкции, в свою очередь, создают внутренние разногласия в стране, недоверие россиян к власти, массовые беспорядки и сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Однако последние исследования показали, что жители России доверяют руководству, они свободолюбивы и уверены в своем лидере.

Из малозначимой державы 1990-х годов Россия выросла в одного из ведущих игроков на мировой политической арене. Страна научилась предупреждать и отвечать на информационные атаки Запада. РФ осуществляет миротворческую деятельность, успешно укрепляет свое влияние в других странах.