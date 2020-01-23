Глава МИД Израиля назвал главную причина отказа во въезде россиянам

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что главной причиной отказа во въезде в страну являются попытки незаконного трудоустройства. Он отметил, что в 2019 году число туристов, прибывших из РФ в Израиль, составило более 320 тысяч.

«Для нас также важно решить вопрос участившихся в последнее время случаев нелегального пребывания иностранных туристов в нашей стране из числа россиян», — рассказал Кац в интервью РИА Новости.

По его словам, если возникают подозрения, что причина визита в Израиль отлична от туризма, приходится отказывать во въезде. Министр отметил, что Израиль, как другие страны, стремится не допустить прибытия иностранных граждан для незаконного трудоустройства под видом туризма.

Министр отметил, между странами ведется продуктивный и профессиональный диалог по этой проблеме. Кац выразил надежду, что Москва и Тель-Авив найдут решение, которое поможет сократить это явление и развить сферу туризма.

Ранее посольство РФ в Израиле сообщило, что более 5,7 тысячи россиян отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну.