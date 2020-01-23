Власти Сочи объявили штормовое предупреждение

Погода в Сочи резко испортилась из-за сильного налипания снега и гололеда, объявлено штормовое предупреждение. Об этом в четверг, 23 января, сообщает местная городская администрация.

Накануне в среду в городе ухудшилась погода, пошел сильный дождь, местами со снегом. Возникла угроза смерчей над морем. Сегодня ситуация с погодой стала еще хуже.

Городская администрация объявила штормовое предупреждение, уточнив, что в ближайшие часы до конца суток в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание морского снега на провода и деревья.

«Гололедица на дорогах, ухудшение видимости.​ Порывы ветра до 20 метров в секунду. В горах выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря — лавиноопасно», — сказано в сообщении.

Оперативные службы курорта приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС попросились сочинцев быть осторожными.