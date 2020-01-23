Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

 Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

 Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии

Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии
Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

 Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

 Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии

Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии
10:46   23 Января 2020
Россия

Власти Сочи объявили штормовое предупреждение

Власти Сочи объявили штормовое предупреждение

Погода в Сочи резко испортилась из-за сильного налипания снега и гололеда, объявлено штормовое предупреждение. Об этом в четверг, 23 января, сообщает местная городская администрация.

Накануне в среду в городе ухудшилась погода, пошел сильный дождь, местами со снегом. Возникла угроза смерчей над морем. Сегодня ситуация с погодой стала еще хуже.

Городская администрация объявила штормовое предупреждение, уточнив, что в ближайшие часы до конца суток в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание морского снега на провода и деревья.

«Гололедица на дорогах, ухудшение видимости.​ Порывы ветра до 20 метров в секунду. В горах выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря — лавиноопасно», — сказано в сообщении.

Оперативные службы курорта приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС попросились сочинцев быть осторожными.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сочи #общество #штормовое предупреждение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...