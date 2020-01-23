Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса РФ

Российское министерство юстиции разрабатывает законопроект, предполагающий замену понятия МРОТ (Минимальный размер оплаты труда) в Гражданском кодексе новым определением, а возможно и конкретными цифрами выплат.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минюста, сообщает в четверг газета «Известия».

Как отмечается в публикации, соответствующие изменения планируется внести и в другие документы, содержащие упоминание о МРОТ, в том числе в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и в ряд федеральных законов.

Говоря о причинах подготовки данных изменений в ведомстве объяснили тем, что в последнее время понятию МРОТ в нашей стране был придан «более широкий смысл» и возникла необходимость уточнения, чтобы избежать двоякое толкование.

«МРОТ использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что вице-премьер Татьяна Голикова еще в мае 2019 года дала поручение трактовать понятие МРОТ лишь в соответствии с нормами закона «О минимальном размере оплаты труда».

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года. 15 января, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, глава государства предложил закрепить в Конституции норму, согласно которой МРОТ не может быть меньше, чем установленный в стране прожиточный минимум.