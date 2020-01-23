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11:16   23 Января 2020
Россия

Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса РФ

Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса РФ

Российское министерство юстиции разрабатывает законопроект, предполагающий замену понятия МРОТ (Минимальный размер оплаты труда) в Гражданском кодексе новым определением, а возможно и конкретными цифрами выплат.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минюста, сообщает в четверг газета «Известия».

Как отмечается в публикации, соответствующие изменения планируется внести и в другие документы, содержащие упоминание о МРОТ, в том числе в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и в ряд федеральных законов.

Говоря о причинах подготовки данных изменений в ведомстве объяснили тем, что в последнее время понятию МРОТ в нашей стране был придан «более широкий смысл» и возникла необходимость уточнения, чтобы избежать двоякое толкование.

«МРОТ использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что вице-премьер Татьяна Голикова еще в мае 2019 года дала поручение трактовать понятие МРОТ лишь в соответствии с нормами закона «О минимальном размере оплаты труда».

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года. 15 января, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, глава государства предложил закрепить в Конституции норму, согласно которой МРОТ не может быть меньше, чем установленный в стране прожиточный минимум.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #политика #минюст #мрот #общество #оплата труда

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