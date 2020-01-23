Израиль оценил визит мировых лидеров как жест против антисемитизма

Лидеры более 40 государств, в том числе и президент РФ Владимир Путин, посетили Израиль к 75-летию со дня освобождения узников Освенцима: МИД страны оценил их визит и заявил о продолжении борьбы против антисемитизма.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что основой существования государства Израиль является борьба с антисемитизмом, который до сих пор встречается в мире. Глава МИД уточнил, что страна продолжит бороться с дискриминацией евреев и попытками сделать из антисемитских главарей героев. Министр напомнил и о нацистской антисемитской пропаганде, предшествовавшей истреблению еврейского народа в Европе.

«Приезд в Израиль лидеров из более 40 стран на мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения узников Освенцима (Аушвиц-Биркенау) в эти дни в Иерусалиме — это четкое проявление позиции мировых лидеров против антисемитизма», — заявил Кац, цитируют РИА Новости.

На мероприятиях, посвященных освобождению узников Освенцима, будет присутствовать и российский президент. Он встретится с премьер-министром и президентом Израиля, примет участие в конференции «Сохраняем память о Холокосте» и открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда.