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10:39   23 Января 2020
Весь мир

Израиль оценил визит мировых лидеров как жест против антисемитизма

Израиль оценил визит мировых лидеров как жест против антисемитизма

Лидеры более 40 государств, в том числе и президент РФ Владимир Путин, посетили Израиль к 75-летию со дня освобождения узников Освенцима: МИД страны оценил их визит и заявил о продолжении борьбы против антисемитизма.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что основой существования государства Израиль является борьба с антисемитизмом, который до сих пор встречается в мире. Глава МИД уточнил, что страна продолжит бороться с дискриминацией евреев и попытками сделать из антисемитских главарей героев. Министр напомнил и о нацистской антисемитской пропаганде, предшествовавшей истреблению еврейского народа в Европе.

«Приезд в Израиль лидеров из более 40 стран на мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения узников Освенцима (Аушвиц-Биркенау) в эти дни в Иерусалиме — это четкое проявление позиции мировых лидеров против антисемитизма», — заявил Кац, цитируют РИА Новости.

Израиль оценил визит мировых лидеров как жест против антисемитизма

На мероприятиях, посвященных освобождению узников Освенцима, будет присутствовать и российский президент. Он встретится с премьер-министром и президентом Израиля, примет участие в конференции «Сохраняем память о Холокосте» и открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

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Автор: Тимофей Булочкин
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