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10:31   23 Января 2020
Россия

Стоимость сигарет в России может подорожать на четверть

Стоимость сигарет в России может подорожать на четверть

Сигареты в России могут подорожать на 25 процентов. Об этом в четверг, 23 января, сообщает газета «Известия», ссылаясь на Аналитический центр при правительстве России. 

Эксперты заявили, что причины подорожания две. Одна связана с повышением акцизов, вторая — с дополнительными затратами производителей на массовую маркировку табачной продукции, которую их обязали делать с 1 марта 2019 года.

По словам замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктории Павлюшиной, больше всего на рост цены влияет маркировка. Однако она напомнила, что эта мера призвана бороться с контрафактом на рынке, которого пока не становится меньше. 

Директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев согласился с мнением Павлюшиной о скором подорожании сигарет. По его словам, еще одна причина повышения стоимости связана с инвестициями компаний в другие производственные процессы. Он напомнил, что к качеству продукции и ее сертификации повысились требования. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #сигареты #подорожание #известия

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