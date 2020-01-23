Стоимость сигарет в России может подорожать на четверть

Сигареты в России могут подорожать на 25 процентов. Об этом в четверг, 23 января, сообщает газета «Известия», ссылаясь на Аналитический центр при правительстве России.

Эксперты заявили, что причины подорожания две. Одна связана с повышением акцизов, вторая — с дополнительными затратами производителей на массовую маркировку табачной продукции, которую их обязали делать с 1 марта 2019 года.

По словам замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктории Павлюшиной, больше всего на рост цены влияет маркировка. Однако она напомнила, что эта мера призвана бороться с контрафактом на рынке, которого пока не становится меньше.

Директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев согласился с мнением Павлюшиной о скором подорожании сигарет. По его словам, еще одна причина повышения стоимости связана с инвестициями компаний в другие производственные процессы. Он напомнил, что к качеству продукции и ее сертификации повысились требования.