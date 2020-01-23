Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

 Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

 Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии

Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии
Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

 Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

 Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии

Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии
10:23   23 Января 2020
Россия

Роскачество сравнило дорогие и бюджетные смартфоны

Роскачество сравнило дорогие и бюджетные смартфоны

Роскачество сравнило возможности бюджетных смартфонов с более дорогими. Выяснилось, что дешевые гаджеты могут конкурировать с популярными брендами.

Специалисты протестировали 24 новых смартфона 14 торговых марок. Они оценивали качество фото- и видеосъемки дисплея, а также производительность, удобство использования и другие параметры. Программа испытаний реализуется совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров, отметили в Роскачестве.

Исследование проводится третий год подряд. По результатам проверок организация представила обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. В него входит 399 моделей 33 торговых марок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#смартфоны

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...