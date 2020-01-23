Роскачество сравнило дорогие и бюджетные смартфоны

Роскачество сравнило возможности бюджетных смартфонов с более дорогими. Выяснилось, что дешевые гаджеты могут конкурировать с популярными брендами.

Специалисты протестировали 24 новых смартфона 14 торговых марок. Они оценивали качество фото- и видеосъемки дисплея, а также производительность, удобство использования и другие параметры. Программа испытаний реализуется совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров, отметили в Роскачестве.

Исследование проводится третий год подряд. По результатам проверок организация представила обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. В него входит 399 моделей 33 торговых марок.