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10:24   23 Января 2020
Весь мир

Путин прилетел в Израиль с однодневным визитом

Путин прилетел в Израиль с однодневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль для участия в международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и ряде других мероприятий.

Как сообщалось ранее, во время визита российского лидера в Иерусалим 23 января он встретится с президентом и премьер-министром Израиля, примет участие в форуме «Сохраняем память о Холокосте», а также в открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Вечером 23 января президент России вернется в Москву.

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Автор: Александр Люблинский
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