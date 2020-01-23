Путин прилетел в Израиль с однодневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль для участия в международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и ряде других мероприятий.

Как сообщалось ранее, во время визита российского лидера в Иерусалим 23 января он встретится с президентом и премьер-министром Израиля, примет участие в форуме «Сохраняем память о Холокосте», а также в открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Вечером 23 января президент России вернется в Москву.