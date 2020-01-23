Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

 Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

 Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии

Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии
Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

Жириновский раскритиковал идею сделать Россию парламентской республикой

 Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям

 Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии

Китай разработал успешный метод лечения нового вида пневмонии
10:16   23 Января 2020
Россия

ФСБ заблокировало голландский ресурс, сообщавший о «минированиях» в РФ

ФСБ заблокировало голландский ресурс, сообщавший о «минированиях» в РФ

Нидерландский ресурс «Стартмейл», распространявший сообщения о якобы «заминированных» объектах в России, заблокирован на территории страны.

С ноября 2019 года с этого сайта на электронную почту органов судебной власти 16 российских регионов поступило более тысячи анонимных сообщений с псевдо-угрозами «минирования» социальных объектов: школ, медицинских учреждений, судов, торговых центров и даже транспортных средств. Все сообщения носили заведомо ложный характер.

«…На основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23 января 2020 года осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, цитирует ТАСС.

 Напомним, 16 января десять московских судов были эвакуированы из-за подобных сообщений о минировании, еще четыре суда пришлось проверить на наличие взрывного устройства в Санкт-Петербурге. Очередная волна ложных сообщений о террористической угрозе началась с ноября 2019 года: такая информация распространяется злоумышленниками с целью парализовать работу важных российских инфраструктурных объектов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...