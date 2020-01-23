ФСБ заблокировало голландский ресурс, сообщавший о «минированиях» в РФ

Нидерландский ресурс «Стартмейл», распространявший сообщения о якобы «заминированных» объектах в России, заблокирован на территории страны.

С ноября 2019 года с этого сайта на электронную почту органов судебной власти 16 российских регионов поступило более тысячи анонимных сообщений с псевдо-угрозами «минирования» социальных объектов: школ, медицинских учреждений, судов, торговых центров и даже транспортных средств. Все сообщения носили заведомо ложный характер.

«…На основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23 января 2020 года осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, цитирует ТАСС.

Напомним, 16 января десять московских судов были эвакуированы из-за подобных сообщений о минировании, еще четыре суда пришлось проверить на наличие взрывного устройства в Санкт-Петербурге. Очередная волна ложных сообщений о террористической угрозе началась с ноября 2019 года: такая информация распространяется злоумышленниками с целью парализовать работу важных российских инфраструктурных объектов.