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10:17   23 Января 2020
Россия

Анкара надеется, что встреча в Женеве укрепит инициированное Москвой перемирие в Ливии

Анкара надеется, что встреча в Женеве укрепит инициированное Москвой перемирие в Ливии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча по Ливии, которая пройдет 28 февраля в Женеве, может сыграть решающую роль в поддержании прекращения режима огня. Об этом в четверг, 23 января, сообщает РИА Новости. 

«Эта встреча военного комитета будет очень важной или может сыграть решающую роль в поддержании режима прекращения огня, а также в определении линий противостояния между двумя сторонами», — цитирует агентство министра.

Он также уточнил, что встреча может стать хорошей мерой укрепления доверия между Хафтаром [главой Ливийской национальный армии  — Халифом  — ред.] и Сарраджем [главой так называемого Правительства национального согласия — Файезом — ред.].

Переговоры по ситуации в Ливии начались после встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января в Стамбуле. Тогда главы государств призвали стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 12 января.

Предыдущая встреча по Ливии состоялась 19 января в Берлине и не увенчалась успехом. По мнению ряда экспертов, самые эффективные переговоры прошли в Москве, где, в отличие от европейской площадки, обсуждались насущные вопросы по ситуации в африканской стране. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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