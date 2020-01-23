Турция не увеличит число военных советников в Ливии пока действует перемирие

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогулу заявил, что, пока в Ливии сохраняется перемирие, Анкара не намерена посылать туда дополнительных военных советников.

Также глава турецкого внешнеполитического ведомства, выступая на Давосском международном экономическом форуме, заявил, что Турция прикладывает максимальные усилия для урегулирования ливийского конфликта.

По его словам, которые приводит Федеральное агентство новостей, в Ливии нет турецкого военного контингента, а военные инструкторы лишь консультируют силы ливийского ПНС.

Напомним: перемирие в Ливии было заключено 12 января 2020 года накануне первых межливийских переговоров, которые прошли в Москве при участии главы ливийского Правительства национального согласия (ПНС) и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.