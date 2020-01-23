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9:48   23 Января 2020
Россия

Малькевич успокоил паникующих из-за смертельного вируса россиян

Малькевич успокоил паникующих из-за смертельного вируса россиян

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал предполагаемое появление в России смертельного китайского коронавируса и панику вокруг него. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Facebook в четверг, 22 января. 

«Ну вот, опять кто-то использует страхи людей, сознательно выдумывая чрезвычайные ситуации», — написал он.

Малькевич подчеркнул, что сейчас следует быть готовыми к тому, что «атаковать нас будут ежедневно». Он также раскрыл схему распространения фейков.

Сначала людям в социальных сетях приходят сообщения следующего содержания: «Отец работает в... Сегодня его срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели». Далее тему распространяют журналисты и другие пользователи Сети. 

Глава фонда напомнил, что с 20 января в России работает сайт, где хранится информация о фейковых новостях. Любой житель страны может воспользоваться им, чтобы пожаловаться на нарушение законодательства. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #фейки #малькевич

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