Москва и Минск могут в скором времени найти оптимальное решение по нефти и газу

Оптимальное решение между Россией и Белоруссией по вопросам покупки нефти и газа может быть найдено в ближайшее время, несмотря на то, что пока в позициях сторон сохраняются некоторые разногласия.

Об этом в четверг заявил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, слова которого приводит агентство ТАСС.

«Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу», — сообщил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что Белоруссия приобрела 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Танкер, который должен доставить норвежскую нефть в Белоруссию, задержался из-за непогоды, его прибытие в порт Клайпеды ожидается 23 января.