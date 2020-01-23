Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малькевич успокоил паникующих из-за смертельного вируса россиян

Малькевич успокоил паникующих из-за смертельного вируса россиян

Двое мужчин получили ранения во время стрельбы в московской гостинице

Двое мужчин получили ранения во время стрельбы в московской гостинице
Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Москва и Минск могут в скором времени найти оптимальное решение по нефти и газу

Москва и Минск могут в скором времени найти оптимальное решение по нефти и газу

 Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни 20 человек

Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни 20 человек

Малькевич успокоил паникующих из-за смертельного вируса россиян

Малькевич успокоил паникующих из-за смертельного вируса россиян

Двое мужчин получили ранения во время стрельбы в московской гостинице

Двое мужчин получили ранения во время стрельбы в московской гостинице
Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Москва и Минск могут в скором времени найти оптимальное решение по нефти и газу

Москва и Минск могут в скором времени найти оптимальное решение по нефти и газу

 Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни 20 человек

Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни 20 человек

9:21   23 Января 2020
Россия

Двое мужчин получили ранения во время стрельбы в московской гостинице

Двое мужчин получили ранения во время стрельбы в московской гостинице

Полиция Москвы сообщила о стрельбе в одной из столичных гостиниц на юго-западе города, пострадали двое человек. Об этом стало известно в четверг, 23 января. 

Как сообщает ведомство, о стрельбе стало известно поздно вечером в среду. Полиция получила сообщение об огнестрельном ранении в отеле по адресу улица Керченская 1а, строение 3. Там находится гостиница «РАО Академическая». 

«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно травматического оружия», — говорится в сообщении.

Двое мужчин были доставлены в больницу. Одному из них врачи диагностировали огнестрельное ранение в области левого ребра и ушибленную рану скуловой кости, другому — огнестрельное ранение живота. Првоохранители проводят проверку. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #стрельба #политика #общество #гостиница

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...