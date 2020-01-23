Двое мужчин получили ранения во время стрельбы в московской гостинице

Полиция Москвы сообщила о стрельбе в одной из столичных гостиниц на юго-западе города, пострадали двое человек. Об этом стало известно в четверг, 23 января.

Как сообщает ведомство, о стрельбе стало известно поздно вечером в среду. Полиция получила сообщение об огнестрельном ранении в отеле по адресу улица Керченская 1а, строение 3. Там находится гостиница «РАО Академическая».

«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно травматического оружия», — говорится в сообщении.

Двое мужчин были доставлены в больницу. Одному из них врачи диагностировали огнестрельное ранение в области левого ребра и ушибленную рану скуловой кости, другому — огнестрельное ранение живота. Првоохранители проводят проверку.