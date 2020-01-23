Сильный ветер и гололедица ожидают москвичей в четверг

Московский главк МЧС предупредил жителей столицы об усилении ветра и гололедицы на дорогах до 18:00 в четверг. Об этом стало известно 23 января.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 7 до 18 часов в Москве ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 12-17 метров в секунду.

«На дорогах [ожидается — ред.] гололедица», — передает столичный главк.

Водителям автомобилей рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме этого, в МЧС посоветовали не совершать внезапных маневров и парковать автомобиль в безопасных местах — вдали от деревьев и шатких конструкций.