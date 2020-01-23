Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни 20 человек

Извержение вулкана на острове Уайт Айленд в Новой Зеландии унесло жизни по меньшей мере 20 человек. Об это в четверг, 23 января, сообщается в пресс-релизе страны.

Ранее сообщалось, что из-за извержения погибли 18 человек. Сейчас число жертв выросло до 20.

Главный коронер подтвердил сметь двух пропавших без вести людей, сказано в пресс-релизе страны.

9 декабря на вулканическом острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана. Многие пострадавшие получили очень тяжелые травмы. Так, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тема. У нескольких людей были диагностированы ожоги дыхательных путей. По мнению полиции, на острове не осталось выживших.