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Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни 20 человек

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 Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни 20 человек

Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни 20 человек

8:49   23 Января 2020
Весь мир

Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни 20 человек

Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни 20 человек

Извержение вулкана на острове Уайт Айленд в Новой Зеландии унесло жизни по меньшей мере 20 человек. Об это в четверг, 23 января, сообщается в пресс-релизе страны.

Ранее сообщалось, что из-за извержения погибли 18 человек. Сейчас число жертв выросло до 20. 

Главный коронер подтвердил сметь двух пропавших без вести людей, сказано в пресс-релизе страны. 

9 декабря на вулканическом острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана. Многие пострадавшие получили очень тяжелые травмы. Так, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тема. У нескольких людей были диагностированы ожоги дыхательных путей. По мнению полиции, на острове не осталось выживших. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#новая зеландия #общество #весь мир #извережение вулкана

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