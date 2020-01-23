Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за теплой погоды

Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за теплой погоды

 Эвакуации проходят в детских садах Дальнего Востока

Эвакуации проходят в детских садах Дальнего Востока
Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Парламент Марокко утвердил суверенитет королевства над водами Западной Сахары

Парламент Марокко утвердил суверенитет королевства над водами Западной Сахары

 Массовые отключения электричества вновь начались в Венесуэле

Массовые отключения электричества вновь начались в Венесуэле
Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за теплой погоды

Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за теплой погоды

 Эвакуации проходят в детских садах Дальнего Востока

Эвакуации проходят в детских садах Дальнего Востока
Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Парламент Марокко утвердил суверенитет королевства над водами Западной Сахары

Парламент Марокко утвердил суверенитет королевства над водами Западной Сахары

 Массовые отключения электричества вновь начались в Венесуэле

Массовые отключения электричества вновь начались в Венесуэле
8:26   23 Января 2020
Россия

Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за теплой погоды

Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за теплой погоды

Божьи коровки и бабочки начали просыпаться в Москве из-за продолжительного периода теплой погоды. Об этом в четверг, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылккой на пресс-секретаря Зоологического музея МГУ, энтомолога Илью Гомыранова.

По его словам, разные беспозвоночные могут просыпаться при установившейся теплой погоде. Он подчеркнул, что в Москве уже проснулись бабочки дневного павлиньего глаза и божьи коровки. 

«Эти насекомые зимуют на стадии имаго (взрослого насекомого) и просыпаются при установившейся теплой погоде, обычно весной», — сказал Гомыранов.

Ранее стало известно, что в столице от зимней спячки раньше времени проснулись клещи. Ученый МГУ заверил, что они не смогут покусать москвичей. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #мгу #тепло

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...