Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за теплой погоды

Божьи коровки и бабочки начали просыпаться в Москве из-за продолжительного периода теплой погоды. Об этом в четверг, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылккой на пресс-секретаря Зоологического музея МГУ, энтомолога Илью Гомыранова.

По его словам, разные беспозвоночные могут просыпаться при установившейся теплой погоде. Он подчеркнул, что в Москве уже проснулись бабочки дневного павлиньего глаза и божьи коровки.

«Эти насекомые зимуют на стадии имаго (взрослого насекомого) и просыпаются при установившейся теплой погоде, обычно весной», — сказал Гомыранов.

Ранее стало известно, что в столице от зимней спячки раньше времени проснулись клещи. Ученый МГУ заверил, что они не смогут покусать москвичей.