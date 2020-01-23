Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за теплой погоды
Божьи коровки и бабочки начали просыпаться в Москве из-за продолжительного периода теплой погоды. Об этом в четверг, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылккой на пресс-секретаря Зоологического музея МГУ, энтомолога Илью Гомыранова.
По его словам, разные беспозвоночные могут просыпаться при установившейся теплой погоде. Он подчеркнул, что в Москве уже проснулись бабочки дневного павлиньего глаза и божьи коровки.
«Эти насекомые зимуют на стадии имаго (взрослого насекомого) и просыпаются при установившейся теплой погоде, обычно весной», — сказал Гомыранов.
Ранее стало известно, что в столице от зимней спячки раньше времени проснулись клещи. Ученый МГУ заверил, что они не смогут покусать москвичей.