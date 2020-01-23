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7:48   23 Января 2020
Россия

Эвакуации проходят в детских садах Дальнего Востока

Эвакуации проходят в детских садах Дальнего Востока

Воспитанники и персонал всех детсадов Еврейской автономной области и Биробиджана эвакуированы из-за сообщений об опасности. Об этом сообщает правительство региона.

В сообщении на сайте правительства говорится, что было принято решение об эвакуации воспитанников из всех детских садов столицы области. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил ио зампреда правительства области Валерию Жукову проконтролировать мероприятия по эвакуации.

Персонал и воспитанников детских дошкольных учреждений эвакуируют в близлежащие здания. Правоохранители проводят проверку. На место выехали специалисты из комитета образования области.

Накануне сообщалось, что сорок детских садов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края эвакуировали в четверг из-за сообщений о «минировании». Также поступили сведения о том, что проходят проверки в детсадах Владивостока и Благовещенска.

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Автор: Олег Королев
#детские сады #дальний восток #ложное минирование

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